Почему монголы считаются физически выносливее и как они жили, ведя кочевой образ жизни?

CentralAsia (MNG) - Монголы проявили себя в физическом мире, продемонстрировав свой успех в разрыве привычных рамок, ограничивающих людей. Именно на духовном/психологическом плане секрет этого результата и должен быть найден, потому что каждое физическое проявление является выражением фундаментального, лежащего в основе духовного принципа. Именно по этой причине мы можем многому научиться и найти вдохновение, наблюдая за тем, что удалось достичь потомкам Чингис Хаана, пишет coldsiberia.org.

В чем заключается важность физического мастерства, проявленного монголами?

Многие духовные искатели (и не только они) традиционно считали, что физические способности и силы имеют второстепенное значение по сравнению с ментальной и духовной сторонами вещей.

Как пишет coldsiberia.org, люди, не должны верить, что технология и искусственные решения могут сделать Человека (Хумуун) более счастливым и более полным во всех областях. Напротив, технология, когда она чрезмерно применяется к областям, где физическая активность имеет решающее значение для нашей эволюции, как правило, лишает бесценных способностей и возможностей. Виртуальная реальность с сопутствующей стимуляцией мозга может имитировать участие в спортивных и других физических упражнениях. Тем не менее, без последовательных упражнений организм не станет сильным и обученным, поэтому мы потеряем возможность полностью использовать наше физическое «Я» (Би). В результате мы больше не можем наслаждаться изысканным ощущением владения и использования тела, и мы лишаемся всех человеческих способностей и знаний, которые более широки, чем можно было бы подумать, поскольку ум и тело действительно составляют единое целое. Подобно ситуации в обществе индивидов, способное состояние каждого из составляющих приносит пользу всему единству.

Даже самая основная функция размножения некоторыми из них, как предполагалось, в конечном итоге должна управляться искусственным образом, чтобы спасти людей от «тяжелой работы», от необходимости использовать нашу физическую природу. Нетрудно стимулировать мозг таким образом, чтобы имитировать сексуальный контакт, даже легко спровоцировать сексуальное освобождение. Опять же, технологические процессы не обучают наше тело и его неотъемлемый потенциал, когда они вытесняют наше последовательное их использование. Можно утверждать, что технологические достижения применительно ко многим областям являются творениями наших умов и поэтому считаются «естественными» (эх байгалийн). Ответ должен заключаться в том, что если это так, то также совершенно естественно совершать ошибки, но, с другой стороны, рекомендуется исправить их или уклониться от них.

Монгольские духовные принципы означают Силу Жизни (Амьдралын Хуч), отмеченную энергией, которую символизирует суровая и сложная природа Сибири, а не уныние многих чувств и способностей, которые символизирует урбанизированная жизнь со всеми ее искусственными способностями. Включим ли в нашу жизнь эту бодрящую жизненную силу – зависит только от нас.

Почему мы должны поддерживать тело? Это вопрос, неявно поставленный оседлой культурой. У нас просто гораздо больше опыта, проблем и возможностей обучения, когда в нашем распоряжении находится способное тело. Большое количество современных людей было введено в заблуждение, полагая, что нам не нужен способный организм. Это серьезный и разрушительный самообман. Лишить себя энергичного, компетентного органа – значит уничтожить очень важную сферу человеческого опыта и приключений. Это наш собственный выбор.

Мы формируем наши судьбы, и поэтому мы вольны выбирать построение человеческого общества, в котором оптимальное развитие всех наших способностей: эмоциональных, психологических, духовных, умственных и физических поощряется и поддерживается на протяжении всей жизни. Это будет в наших интересах, если мы это сделаем.

Монголы с их экстраординарными физическими способностями были наделены огромной выносливостью, которой не обладал ни один другой народ в истории. Имея при себе минимальный запас еды, они могут проводить в седле несколько дней и недель. Бывало, что монголы пили кровь своих лошадей, чтобы получить новые силы. Они разрезали шею коня в области вены, выкачивали кровь, а затем зашивали рану. Это было не так жестоко по отношению к лошадям, как может показаться, потому что монгольские всадники проявляли большую осторожность и никогда не брали слишком много крови. Кроме того, каждого наездника сопровождало как минимум три лошади, а это означало, что каждая лошадь «облагалась посильным налогом». Более того, эти лошади, которые являются более или менее одомашненной лошадью Пржевальского, вполне способны находить себе корм абсолютно самостоятельно в самых трудных условиях.

Несмотря на то, что монголы были небольшого роста, в среднем чуть ниже 170 см, их тела были выносливы. Их вес составлял около 70 кг, тело – мускулистое и натренированное. Средневековые рассказы из Персии и других мест свидетельствуют о большой физической силе монголов, непропорциональной их небольшому телу. Еще одним показателем силы является знаменитый монгольский лук. Его тяговый вес около 166 фунтов. Самые взрослые мужчины сегодня могут справиться с 50-фунтовым луком - это верхний предел, а современные луки, используемые для соревнований, имеют вес около 30-40 фунтов

Монголы могли различать дым от пожара на очень больших расстояниях, а при благоприятных погодных условиях могли видеть даже людей и лошадей на расстоянии более 25 километров. Конечно, это было результатом жизни в гармонии с Природой (Байгаль) и развитых физических чувств, но это также было выражением высокоразвитой интуиции монголов. Этот пример служит иллюстрацией фундаментальной неотделимости духа и тела, пишет Пэр Инге Остмун (Per Inge Oestmoen).

Когда люди развивают свою интуицию, они могут легко определить, пуст их дом или кто-то есть внутри, спит человек или только притворяется спящим. В конце концов, человек становится способным воспринимать чувства и намерения других людей, чувствовать присутствие живого существа на большом расстоянии.

Монголы развили все человеческие способности в беспрецедентной степени. Следовательно, было почти невозможно скрыться от них, не говоря уже о том, чтобы сбежать от них во время погони. Их безграничные устремления в этом физическом мире проистекали из радостно любопытной, энергичной и бесстрашной духовности, которой они обладали.

Любой отчет о монголах, который не упоминает холода Сибири, является недостаточным, чаще всего они действуют зимой. Зима в Центральной Азии и Сибири - это нечто совершенно отличное от «зимы» в большинстве других уголков мира. Температура здесь может опускаться до шестидесяти градусов мороза. Субэдэй, проницательный лидер великой монгольской кампании в отношении России и Запада 1236-1242, был непреклонен, настаивал, что кампанию следует открыть зимой.

Т.С.Майдар.