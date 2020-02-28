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  28 февраля 2020
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Нижняя палата парламента Таджикистана подвела итоги пятого созыва. Выборы состоятся 1 марта

CentralAsia (TJ) -  Спикер нижней палаты таджикского парламента Шукурджон Зухуров подытожил пятилетнюю (2015-2020гг) деятельность Маджлиси намояндагон пятого созыва, передает Avesta.

В своем выступлении Зухуров также говорил о принятых законах в период деятельности нынешнего парламента.

По его словам, за отчетный период на 179 сессиях Совета Маджлиси намояндагон было принято 2 тыс. 514 решений. На 129 заседаниях Маджлиси намояндагон было принято 795 актов, в том числе 497 законов.

Наряду с принятием ряда необходимых законов, парламент утвердил Национальную стратегию развития РТ на период до 2030 года, Среднесрочную программу развития РТ на 2016-2020 годы и Стратегию промышленного развития РТ, которые успешно реализуются.

Спикер также отметил о внесенных поправках в закон о СМИ.

По его словам, каждый раз, когда предлагаются поправки в закон о СМИ, члены Маджлиси намояндагон участвуют в защите прав журналистов.

В конце Шукурджон Зухуров поблагодарил журналистов за освещение парламентских новостей и постоянное сотрудничество.

Выборы депутатов парламента Таджикистана и местных маджлисов состоятся 1 марта. Свою кандидатуру в депутаты маджлиса города Душанбе выдвинул и старший сын президента Таджикистана, мэр столицы Рустами Эмомали.
В парламент Таджикистана попадут 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов, и 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.
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