Нижняя палата парламента Таджикистана подвела итоги пятого созыва. Выборы состоятся 1 марта

CentralAsia (TJ) - Спикер нижней палаты таджикского парламента Шукурджон Зухуров подытожил пятилетнюю (2015-2020гг) деятельность Маджлиси намояндагон пятого созыва, передает Avesta.

В своем выступлении Зухуров также говорил о принятых законах в период деятельности нынешнего парламента.

По его словам, за отчетный период на 179 сессиях Совета Маджлиси намояндагон было принято 2 тыс. 514 решений. На 129 заседаниях Маджлиси намояндагон было принято 795 актов, в том числе 497 законов.

Наряду с принятием ряда необходимых законов, парламент утвердил Национальную стратегию развития РТ на период до 2030 года, Среднесрочную программу развития РТ на 2016-2020 годы и Стратегию промышленного развития РТ, которые успешно реализуются.

Спикер также отметил о внесенных поправках в закон о СМИ.

По его словам, каждый раз, когда предлагаются поправки в закон о СМИ, члены Маджлиси намояндагон участвуют в защите прав журналистов.

В конце Шукурджон Зухуров поблагодарил журналистов за освещение парламентских новостей и постоянное сотрудничество.

Выборы депутатов парламента Таджикистана и местных маджлисов состоятся 1 марта. Свою кандидатуру в депутаты маджлиса города Душанбе выдвинул и старший сын президента Таджикистана, мэр столицы Рустами Эмомали.