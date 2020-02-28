Нижняя палата парламента Таджикистана подвела итоги пятого созыва. Выборы состоятся 1 марта

- Таджикистан, политика
- 17:04, 28 февраля 2020
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CentralAsia (TJ) - Спикер нижней палаты таджикского парламента Шукурджон Зухуров подытожил пятилетнюю (2015-2020гг) деятельность Маджлиси намояндагон пятого созыва, передает Avesta.
В своем выступлении Зухуров также говорил о принятых законах в период деятельности нынешнего парламента.
По его словам, за отчетный период на 179 сессиях Совета Маджлиси намояндагон было принято 2 тыс. 514 решений. На 129 заседаниях Маджлиси намояндагон было принято 795 актов, в том числе 497 законов.
Наряду с принятием ряда необходимых законов, парламент утвердил Национальную стратегию развития РТ на период до 2030 года, Среднесрочную программу развития РТ на 2016-2020 годы и Стратегию промышленного развития РТ, которые успешно реализуются.
Спикер также отметил о внесенных поправках в закон о СМИ.
По его словам, каждый раз, когда предлагаются поправки в закон о СМИ, члены Маджлиси намояндагон участвуют в защите прав журналистов.
В конце Шукурджон Зухуров поблагодарил журналистов за освещение парламентских новостей и постоянное сотрудничество.