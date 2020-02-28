Ежемесячное бритье головы и ежедневные двухчасовые пения. Монах из Монголии рассказывает о своей жизни

CentralAsia (MNG) - Ежемесячное бритье головы и ежедневные двухчасовые песнопения совершает монах, который живет в монастыре в Монголии.

Шанхын Хийд — Монастырь Шанх, основанный в 1647 году, расположен в 224 милях от Улан-Батора. Он был закрыт в 1937 году во время репрессий , тогда были казнены многие монахи. После революции 1990 года он вновь открылся, и теперь там живут 10 буддийских монахов.

Когда я подхожу к монастырю Шанх, одному из старейших буддийских храмов в Монголии, здесь очень тихо. Несколько собак подпрыгивают, одинокие птицы летят над головой, а затем появляются красочная одежды монаха Баттулги, пишет Сэди Уайтлокс ("Sadie Whitelocks") из Daily Mail.

33-летний мужчина рад принимать гостей, поскольку признает, что все может быть спокойно, ведь в комплексе 17-го века живут еще девять монахов.

На его высоте, в месте поклонения, расположенном в 361 км (224 милях) от столицы Улан-Батора в аймаке Өвөрхангай, было размещено более 1500 монахов, но в 1937 году оно было закрыто после репрессий. Здания были разрушены, и многие монахи были казнены или отправлены в трудовые лагеря в Сибири.

Тем не менее, Баттулга рассказывает е через переводчика, что пять монахов тайно переместили деятельность монастыря в гэр (юрта) во время коммунистической эры, и «поклонение и повторение никогда не прекращались».

Один из этих монахов помог открыть монастырь в 1990 году после революции, и, к счастью, главному храму 1647 года удалось избежать значительных повреждений.

Сегодня Шанх, наряду со многими другими буддийскими монастырями, разбросанными по всей Монголии, помогает сформировать ключевую часть национальной самобытности страны. Главный побеленный главный храм украшен богато украшенными изделиями из дерева, измученными экстремальной погодой, и сквозь черепичные крыши можно видеть растения.

Баттулга рассказывает, что когда ему было два года, он потерял мать, а затем в возрасте 11 лет он также потерял своего отца из-за болезни. Когда он был в третьем классе, в возрасте 14 лет, он решил стать монахом.

Набожный буддист говорит, что ему нравится простота монашеской жизни.

Он владеет всего двумя комплектами шерстяных халатов и парой традиционных кожаных сапог.

Что касается самообеспечения, то Баттулга говорит, что он бреет голову только раз в месяц, так как она имеет тенденцию «медленно расти».

На мгновение вытянув руки к небу, когда синие манжеты его одежд совпадают с голубыми оттенками наверху, он заполняет меня своими повседневными делами.

Он рассказывает: «Я встаю в семь часов утра и завтракаю, а потом читаю мантры два часа. Потом я делаю перерыв на обед. После обеда я занимаюсь религиоведением. Вечером я делаю перерыв, чтобы погулять на улице, потом ужинаю и ложусь спать около 10 часов».

Баттулга показывает, что он ест молочную кашу и пончики на завтрак, а потом еду из говядины или баранины.

Монах также рассказал, что они могут создавать семьи если если захотят. Если они выберут этот путь, они могут продолжать практиковать как монах, но они не могут жить в монастыре.

Итак, что нужно, чтобы стать монахом в 21 веке?

Прежде чем отправиться в хозяйственную постройку за молочной кашей, Баттулга с улыбкой отвечает: «У тебя действительно должен быть добрый дух и быть готовым помогать другим».