Сотрудники ООН в Улан-Баторе передадут однодневную зарплату Монголии

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра Ө.Энхтувшин сообщает, что сотрудники, которые работают во всех дочерних организациях Организации Объединенных Наций в Монголии, пожертвуют свою однодневную зарплату Монголии.

Сегодня заместитель премьер-министра принял координатора-резидента Организации Объединенных Наций Тапана Мишру и представителя Всемирной организации здравоохранения в Монголии Сергея Диордицу.

«Монголия является одной из стран с высоким риском распространения инфекции COVID-19. В частности, страна имеет самую длинную сухопутную границу (4709,6 км) с Китаем, где возникла вирусная инфекция. Кроме того, 49 тысяч граждан Монголии проживают в Республике Корея, где вирус интенсивно распространяется. В ходе встречи я обратился к Постоянному координатору ООН в Монголии с просьбой предоставить 500 тысяч лицевых масок для уязвимых и государственных служащих, которые работают над предотвращением заражения COVID-19. Координатор-резидент принял запрос и выразил желание разрешить его в ближайшее время. Кроме того, представители двух организаций сообщили, что ООН и ВОЗ составляют список для передачи в Монголию необходимых наборов для тестирования и другого медицинского оборудования и лекарств», - сказал зампремьера.

Постоянный представитель ООН Тапан Мишра отметил оптимальные решения и эффективность мер Правительства и ГЧС Монголии для предотвращения инфекции коронавируса в стране, что является примером для других стран.

Со своей стороны постоянный представитель ВОЗ Сергей Диордица на встрече пообещал поставить в Монголию новейшие сертифицированные лекарственные средства, вакцины и медицинские аппараты по выявлению опасного вируса, созданные за счет использования новых технологий и научных достижений.