Верховный комиссар ООН по правам человека высоко оценила усилия Монголии

CentralAsia (MNG) - 43-я сессия Совета ООН по правам человека состоялась в Женеве 24 февраля.

В своей речи о событиях в области прав человека во всем мире Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала, что довольна инициативой Монголии по разработке всеобъемлющего закона о правозащитниках вместе с гражданским обществом.

- Я с нетерпением жду его представление в парламент и также приветствую одобрение парламентом в прошлом месяце законодательства о создании независимого Национального превентивного механизма при Национальной комиссии по правам человека Монголии», - добавила она.

Представитель Монголии на сессии выступила после речи Верховного комиссара.