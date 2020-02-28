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  28 февраля 2020
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Верховный комиссар ООН по правам человека высоко оценила усилия Монголии

CentralAsia (MNG) -  43-я сессия Совета ООН по правам человека состоялась в Женеве 24 февраля.
В своей речи о событиях в области прав человека во всем мире Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала, что довольна инициативой Монголии по разработке всеобъемлющего закона о правозащитниках вместе с гражданским обществом.

- Я с нетерпением жду его представление в парламент и также приветствую одобрение парламентом в прошлом месяце законодательства о создании независимого Национального превентивного механизма при Национальной комиссии по правам человека Монголии», - добавила она.

Представитель Монголии на сессии выступила после речи Верховного комиссара.

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