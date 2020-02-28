В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

CentralAsia (CA) - У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики. Это первый случай заражения новым вирусом в Азербайджане, передает РИА Новости.

- Он помещен в инфекционный блок специального режима. Заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное. Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной, — сообщили в штабе.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в материковом Китае приближается к 79 тысячам человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч.

За пределами КНР случаи заражения зафиксированы в 46 странах, число инфицированных достигло 3664, умерли 57 человек.

В Иране число заразившихся достигло 388, увеличившись за сутки более чем на 100 человек. Скончались 34 больных.