Минздрав Узбекистана призвал быть бдительными к коронавирусу

CentralAsia (UZ) - Эпидемия COVID-19 в Китае повышает риск завоза инфекции и в Узбекистан. В связи с этим в стране принимаются меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.



Как отмечалось в ходе конференции в Ташкенте, в настоящее время на государственной границе действуют 53 санитарно-карантинных пункта (СКП) для предотвращения распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, в страну. "Но это не может дать основания для того, чтобы быть спокойными. Именно поэтому срочные задачи были поставлены вчера на собрании в Министерстве здравоохранения и на очередном заседании чрезвычайной комиссии по борьбе с эпидемией в Кабинете Министров под руководством Премьер-министра. Ответственным лицам были даны четкие поручения и указания по перессмотрению в соответствии с требованием сегодняшнего дня деятельности организованных в воздушных и железнодорожных путях санитарно-карантинных пунктов, созданных в регионах штабов, налаживанию прочного сотрудничества с гостиницами, предприятиями, махаллей и органами внутренних дел, своевременному оповещению их о требованиях и рекомендациях государства, улучшению медико-патронажной службы, соблюдению санитарных правил в дошкольных образовательных учреждениях, школах, высших образовательных учреждениях и общественных местах", - сообщили в Минздраве.

На пресс-конференции специалисты Министерства здравоохранения призвали население не паниковать по поводу эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом, но в то же время быть бдительными и четко соблюдать правила личной гигиены.