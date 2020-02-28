Правительство Швейцарии ввело запрет на массовые мероприятия. Отменен Женевский автосалон

CentralAsia (CA) - Правительство Швейцарии 28 февраля ввело запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников более 1 тыс. человек. Запрет будет действовать как минимум до 15 марта, передают местные СМИ.

С 5 по 15 марта в Женеве было запланировано проведение мероприятий ежегодного международного автосалона. В связи с этим организаторы выставки отменили мероприятия, о чем сообщили на пресс-конференции. Изначально на моторшоу планировалось огласить победителя конкурса «Европейский автомобиль года», с 3 марта открыть автосалон для СМИ, а с 5 марта – для всех желающих.

К настоящему моменту в Швейцарии выявлено 8 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом.