Коронавирус. Статистика на 29 февраля
- Азия и мир, общество
- 11:11, 29 февраля 2020
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- Обновлено: 11:19, 29 февраля 2020
|Предыстория: Коронавирус. Статистика на 28 февраля
CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения коронавируса COVID-19 как «очень высокий».
Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило цифру в 85 тыс. Более 36 тыс. человек выздоровели.
По состоянию на 29 февраля от коронавируса в Китае скончались 2 835 человек (+ 47 за сутки).
Выздоровели 39 000 человек, зараженных - 79, 251. Новых заражений в КНР за сутки зафиксировано - 427.
В Южной Корее число заражений составляет 2 931, летальных исходов - 16. Власти рекомендуют гражданам оставаться дома на выходных.
В Иране зарегистрированы 388 случаев заражения коронавирусом и 34 смертей.
В Иране зарегистрированы 388 случаев заражения коронавирусом и 34 смертей.
Италия лидирует после Азии - 888 случаев заражения, 21 – смертельный.
В Японии (+круизный лайнер Diamond Princess) 940 зараженных и 11 погибших.
Во Франции число больных увеличилось до 57, 2 погибших. На севере страны на карантин поместили военную базу.
COVID-19 проник и в Монако, заболевшему около 50 лет.
Есть и первый случай заражения внутри Британии, остальные 19 больных подхватили коронавирус за ее пределами.
В США общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 - 62.