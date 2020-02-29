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  29 февраля 2020
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Коронавирус. Статистика на 29 февраля
Предыстория: Коронавирус. Статистика на 28 февраля

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения коронавируса COVID-19 как «очень высокий».

Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило цифру в 85 тыс. Более 36 тыс. человек выздоровели.

По состоянию на 29 февраля от коронавируса в Китае скончались 2 835 человек (+ 47 за сутки).

Выздоровели 39 000 человек, зараженных - 79, 251. Новых заражений в КНР за сутки зафиксировано - 427.

В Южной Корее число заражений составляет 2 931, летальных исходов - 16. Власти рекомендуют гражданам оставаться дома на выходных.

В Иране зарегистрированы 388 случаев заражения коронавирусом и 34 смертей.

Италия лидирует после Азии - 888 случаев заражения, 21 – смертельный.

В Японии (+круизный лайнер Diamond Princess) 940 зараженных и 11 погибших.

Во Франции число больных увеличилось до 57, 2 погибших. На севере страны на карантин поместили военную базу.

COVID-19 проник и в Монако, заболевшему около 50 лет.

Есть и первый случай заражения внутри Британии, остальные 19 больных подхватили коронавирус за ее пределами.

В США общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 - 62.

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