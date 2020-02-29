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  29 февраля 2020
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В Таджикистане наступил день тишины перед выборами в нижнюю палату парламента

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане сегодня наступил день тишины. В соответствии с выборным законодательством, в этот день в стране запрещена любая агитация.

1 марта в стране пройдут выборы в нижнюю палату парламента, а также депутатов местных маджлисов.

Свою кандидатуру в депутаты маджлиса города Душанбе выдвинул старший сын президента Таджикистана, мэр столицы Рустами Эмомали.

В парламент Таджикистана попадут 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов, и 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.

27 марта пройдут выборы в верхнюю палату парламента, а осенью текущего года состоятся президентские выборы.

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