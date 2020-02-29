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  29 февраля 2020
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Узбекистан временно приостановил полеты в Сеул из-за вспышки коронавируса в Южной Корее

CentralAsia (UZ) -  С 1 Марта 2020 года авиакомпания Uzbekistan Airways временно приостанавливает регулярные авиарейсы в Сеул в связи со вспышкой коронавируса в Южной Корее и в целях предотвращения распространения данного вируса на территории Узбекистана.

Пассажиры, вылетающие из Сеула рейсом HY514 29 февраля, по прилёту будут отправлены в пункт временного размещения.

Совместно с Министерством здравоохранения на всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу Узбекистана.

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