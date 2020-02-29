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  29 февраля 2020
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ВОЗ объявила максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса
Предыстория: Коронавирус. Статистика на 29 февраля

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого». Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он добавил, что серьезное беспокойство вызывают два фактора. Это постоянно «растущее число случаев заражения», а также скорость «распространения вируса в разных странах» мира.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что нынешние данные пока не позволяют считать коронавирус пандемией.

На пресс-конференции также было сказано, что первые результаты вакцин от заболевания ожидаются через несколько недель.

Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило цифру в 85 тыс. Более 36 тыс. человек выздоровели и 2924 погибли.
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