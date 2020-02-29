ВОЗ объявила максимально высокий уровень угрозы эпидемии коронавируса

- Азия и мир, общество
- 12:02, 29 февраля 2020
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|Предыстория: Коронавирус. Статистика на 29 февраля
CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого». Об этом на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter, сообщил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он добавил, что серьезное беспокойство вызывают два фактора. Это постоянно «растущее число случаев заражения», а также скорость «распространения вируса в разных странах» мира.
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что нынешние данные пока не позволяют считать коронавирус пандемией.
На пресс-конференции также было сказано, что первые результаты вакцин от заболевания ожидаются через несколько недель.
LIVE daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros #coronavirus https://t.co/Uuup642t9d — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 28, 2020