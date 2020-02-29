В Петербурге осудили гражданина Таджикистана, чьи действия едва не привели к теракту в Германии

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CentralAsia (TJ) - На заседании выездной коллегии 2-го Западного окружного военного суда в Петербурге вынесли приговор в отношении гражданина Таджикистана Точиддина Шуришева, обвиняемого в пособничестве террористам. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Известно, что Шуришев проживает в Петербурге около четырёх лет. Его племянник является членом запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) и воюет на их стороне в Ираке.

Установлено, что Шуришев знал о деятельности своего племянника и по его просьбе купил в городе на Неве несколько сим-карт, используя которые создал аккаунты в социальных сетях. После этого он передал коды активации от этих аккаунтов племяннику, а сим-карты уничтожил.

Шуришева задержали в феврале прошлого года. Суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы, из которых три года он будет находиться в тюрьме, а ещё семь лет — в колонии строгого режима.

По полученной информации, один из созданных Шуришевым аккаунтов в мессенджере Telegram использовался для подготовки предотвращённого теракта в Германии в январе прошлого года. Тогда были задержаны трое выходцев с Ближнего Востока. Установлено, что они собирались приобрести по почте в Великобритании взрыватели и занимались извлечением пороха из фейерверков, а также опубликовали в интернете методичку по изготовлению взрывных устройств.

Напомним, ранее арест обвиняемому в подготовке «новогоднего» теракта в Петербурге продлили до апреля.