В Китае обнародовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

CentralAsia (CA) - Китайский журнал Journal of Forensic Medicine опубликовал патологоанатомическую экспертизу тела первого умершего от нового типа коронавируса. Умершим был 85-летний мужчина..



Исследование показало, что вирус затрагивает легкие заразившегося. О поражении других органов результаты не подтвердили, передают СМИ.

Погибший был госпитализирован в январе с множественным инфарктом мозга. Во время госпитализации у больного не наблюдалась повышенная температура, кашель и другие симптомы.

На 10-й день после поступления в больницу у него появился дискомфорт в горле в виде зуда и высокая температура, компьютерная томография показала наличие инфекционных очагов на обоих легких.

На 13-й день после госпитализации анализ пациента на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса дал положительный результат, больному был подтвержден диагноз COVID-2019.

На 20-й день госпитализации повторная томография легких показала дальнейшее распространение очагов инфекции на обоих легких. На 28-й день больной скончался, причиной смерти была установлена "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса, дыхательная недостаточность".

Патологоанатомическое исследование было проведено не более чем через 12 часов после наступления смерти в больнице Уханя.

«Характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса», — говорится в докладе.