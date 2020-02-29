[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  29 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Задержаны учредители финансовых пирамид “Гарант-24” и ТОО “Выгодный займ”, - МВД Казахстана
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  27 февраля задержаны учредители компаний “Гарант-24” и ТОО “Выгодный займ”, сообщает Polisia.kz.

Казахстанские оперативники установили путь передвижения руководителя ТОО “Гарант-24” Аслана Мурзабекова.

Так, 21 января он выехал из Актобе в Оренбург, далее вылетел в Москву и оттуда на поезде отправился в город Кишинев. По специальному запросу казахстанской стороны Мурзабеков сразу задержан молдавскими полицейскими.

В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Казахстан, соответствующие материалы будут направлены в компетентные органы Молдовы.

Кроме того, вчера на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель ТОО “Выгодный займ” Жанболат Есиркепов.

Таким образом, на сегодняшний день по делу арестованы 16 подозреваемых, розыск еще 9 руководителей ломбардов продолжается.

Напомним, что по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО “Гарант 24 Ломбард”, “ESTATE Ломбард” и “Выгодный займ” по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела.

print
  • У двух пассажиров, прилетевших в Узбекистан, зафиксировано подозрение на коронавирус - СМИ
  • Нижняя палата парламента Таджикистана подвела итоги пятого созыва. Выборы состоятся 1 марта
  • Турция опубликовала видеозапись ударов по сирийским военным в ответ на обстрел своих солдат



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com