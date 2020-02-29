Пассажиров и экипаж рейса Сеул-Ташкент, на борту которого был человек с подозрением на коронавирус, отпустили домой, не поместив на карантин, - СМИ

CentralAsia (UZ) - 232 пассажира и 12 членов экипажа самолета, 27 февраля прилетевшего из Сеула в Ташкент и на борту которого находился один человек с подозрением на смертельно опасный коронавирус, были отпущены домой спустя несколько часов после изоляции. 28 февраля представитель Минздрава Узбекистана сообщил «Озодлику», что у вернувшихся из южнокорейской столицы лиц коронавирус пока не выявлен, они взяты на медицинский учет по месту жительства.

Подозреваемых на коронавирус отпустили домой, записав паспортные данные и адреса

Сотрудник Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Узбекистана, 28 февраля связавшийся с редакцией «Озодлика», говорит, что все пассажиры и экипаж рейса, который днем ранее прилетел из Сеула в Ташкент, были отпущены домой, так как врачи не обнаружили у них признаков коронавируса.

​– У одного из пассажиров этого рейса, которого оставили в Сеуле, коронавирус пока не подтвердился. Южнокорейские врачи смогут поставить ему диагноз только через определенное время. Именно поэтому мы решили не держать в изоляции остальных прилетевших из Сеула пассажиров и отпустили их домой. Если у оставленного в Южной Корее пассажира коронавирус подтвердится, то и в отношении остальных пассажиров будут приняты необходимые меры, ​– сказал представитель Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия.

По словам собеседника, 232 пассажира и 12 членов экипажа самолета, прибывшего в Ташкент из Сеула, отпустили домой после того, как все они прошли специальное медицинское обследование в отдельном зале международного терминала аэропорта «Ташкент».

– Пока все они будут проходить медосмотр в поликлиниках по месту жительства. Если у них обнаружат признаки вируса, то сразу госпитализируют в больницу. У нас имеется список с паспортными данными и адресами всех пассажиров и членов экипажа, – сказал «Озодлику» представитель Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве РУз.

Напомним, что 27 февраля министр здравоохранения республики Алишер Шадманов провел специальное видеоселекторное совещание, посвященное угрозе распространения коронавируса.

На аудиозаписи, отправленной в редакцию Озодлика одним из участников этого совещания, министр здравоохранения говорит, что недоволен мерами, принятыми против распространения коронавируса в Узбекистане.

– В два часа утра самолет вылетел из Сеула в Ташкент. Однако спустя три часа после вылета один из пассажиров почувствовал недомогание. В результате, самолет был вынужден вернуться обратно. Этого пассажира из аэропорта Сеула забрала машина скорой помощи. Однако о том, что у одного из пассажиров во время полета поднялась температура и что у него подозревают коронавирус, сообщили только тогда, когда этот самолет уже садился в аэропорту Ташкента. Всех пассажиров и экипаж этого самолета пришлось изолировать и проверить при помощи радара. В настоящее время они помещены под временную санитарную изоляцию в отдельном зале ташкентского аэропорта. Хотя на территории аэропорта должен был быть специальный изолятор для пассажиров с подозрением на коронавирус. Однако специального изолятора нет! И этот случай произошел в аэропорту Ташкента. Что же тогда творится в других аэропортах Узбекистана?, – возмутился на видеоселекторном совещании министр здравоохранения Алишер Шадманов.

