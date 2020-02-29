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  29 февраля 2020
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В Казахстане создана ассоциация Qazaq kuresi. Её возглавил Карим Масимов

CentralAsia (KZ) -  29 февраля в Назарбаев Университете состоялся Конгресс Ассоциации Qazaq kuresi, сообщает пресс-служба АБИК.

На совместном Конгрессе Международной федерации Qazaq kuresi, Всемирной федерации казах курес и Республиканской федерации казах курес была создана Ассоциация Qazaq kuresi. Президентом Ассоциации был избран Карим Масимов.

"Наша основная цель - войти в состав олимпийской семьи. Поэтому сегодня на глазах у вас была создана Ассоциация Qazaq kuresi. Ассоциация, в свою очередь, тесно сотрудничает с международными организациями и работает над внедрением казахской борьбы в олимпийскую программу", - сказал в ходе Конгресса президент Ассоциации.

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