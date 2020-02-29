Глава МИД Туркменистана посетит Катар

CentralAsia (TM) - Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана, министр иностранных дел Рашид Мередов 29 февраля отправились в командировку в Катар. Как сообщает госинформагентство, целью командировки является обсужденияеаспектов развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Туркменистана передал Эмиру Катара приглашение принять участие в праздничных торжествах по случаю 25-летия нейтралитета Туркменистана.