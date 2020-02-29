Коронавирус: в ООН обеспокоены проявлениями ненависти в отношении людей азиатского происхождения

CentralAsia (CA) - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала страны-члены ООН противостоять волне ксенофобии и ненависти в отношении людей азиатского происхождения, возникшей на фоне распространения коронавируса COVID-19, передает служба новостей ООН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных в мире превысило 81 тысячу, подавляющая часть заболевших находится в Китае. Однако с каждым днем география распространения коронавируса расширяется.

По словам Бачелет, подобные вспышки – это «испытание общества на прочность»: если следовать установленным стандартам в сфере прав человека, усилия по борьбе с коронавирусом станут только эффективнее. «Чтобы победить вирус, принимаемые в сфере общественного здравоохранения меры не должны носить дискриминационный характер, - отметила Бачелет, - необходимо информировать население, чтобы люди участвовали в этом процессе».

По словам главной правозащитницы ООН, карантин пациентов с подозрением на коронавирус должен быть ограничен по времени, осуществляться в безопасных условиях и соответствовать уровню риска, который они представляют для окружающих. Она также напомнила, что при этом необходимо соблюдать права человека. Бачелет призвала человечно обращаться с теми, кто находится под карантином, обеспечивать их питанием и питьевой водой, а также предоставлять им в случае необходимости медицинскую помощь.

«Наши сотрудники на местах будут оказывать содействие всем заинтересованным сторонам, чтобы обеспечить соблюдение прав тех, кто оказался в такой ситуации», - добавила Верховный комиссар.