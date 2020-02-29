Гражданам Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии временно запрещен въезд в Кыргызстан

CentralAsia (KG) - Правительство Кыргызстана из-за угрозы распространения коронавируса ввело временные ограничения на въезд для граждан Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии.

Как сообщила пресс-служба правительства, ограничения начнут действовать с 1 марта 2020 года. Список будет дополняться с учетом эпидемиологической ситуации в мире.

Ограничения коснутся всех граждан этих стран, приезжающих в Кыргызскую Республику в целях работы, туризма и в личных целях, за исключением лиц, имеющих дипломатические паспорта.

Запрет на въезд для иностранных граждан вводится в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и продолжающимся прибытием на территорию Кыргызской Республики граждан из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Также с 1 марта будет приостановлено оформление приглашений в Кыргызскую Республики для граждан указанных государств.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что эта вынужденная временная мера в связи с тем, что ситуация в мире стремительно меняется. «Это решение объясняется целями обеспечения безопасности и защиты здоровья населения Кыргызской Республики и недопущения распространения коронавирусной инфекции», - сказала она.

Она пояснила, что в мире более 50 стран, где выявили случаи заболевания коронавирусом, но в указанных пяти странах таких случаев более 100-1000. Также граждане тех стран, где выявили менее 10 случаев заболевания коронавирусом, при пересечении государственной границы Кыргызской Республики будут находиться в обсервации в течение трех дней.

«Все граждане Кыргызской Республики, временно проживающие или пребывающие в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, после приезда на родину в обязательном порядке будут проходить обследование и 14-дневный карантин и только после этого пропускаться на территорию страны», - сказала вице-премьер-министр.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сообщил, что на 28 февраля в республике подтвержденных случаев коронавируса нет. Все контрольно-пропускные пункты на государственной границе продолжают работать в усиленном режиме. Кыргызстан получает от российских партнёров очередную партию экспресс-тестов.

Министр также напомнил, что государственные органы на постоянной основе проводят мониторинг, следят за ситуацией в мире и поддерживают связь со Всемирной организацией здравоохранения.

По итогам заседания, профильным государственным структурам даны ряд поручений.