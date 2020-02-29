Принято решение возобновить Центрально-Азиатские спортивные игры

CentralAsia (KG) - Пятые по счету Центрально-Азиатские игры пройдут в 2021 году, сообщает Национальный олимпийский комитет КР.

14 февраля в Нур-Султане (Казахстан) состоялась встреча генеральных секретарей Национальных олимпийских комитетов 7 стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Афганистана и Ирана.

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Участники, помимо сотрудничества между НОКами в регионе, обсудили возобновление, тогда глава НОК Казахстана Тимур Кулибаев предложил провести встречу генеральных секретарей для обсуждения возможности проведения ЦА Игр.

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«Возобновление Центрально-Азиатских игр запланировано на 2021 год. Комплексные спортивные соревнования станут полезны не только спортсменам, но и укрепят международное сотрудничество между странами. ЦА Игры помогут оценить уровень сборных в новом олимпийском цикле перед Азиатскими играми-2022», - говорится в сообщении НОК КР.

Страна-хозяйка Игр-2021, периодичность и перечень видов спорта пока не определены. Окончательное решение будет принято на очередной ассамблее. До этого рабочая группа проработает технические моменты и все аспекты Игр.

Помимо олимпийских видов спорта было предложено включить традиционные для региона неолимпийские виды спорта.

«Мы считаем, что Центрально-Азиатские игры нужно возрождать. Это будет один из основных стартов. То, что Игры будут в 2021, сразу после Олимпийских игр — это тоже правильное решение. Это старт подготовки в новом олимпийском цикле — мы сначала видим все на региональном уровне и начинаем готовить команду к следующему этапу — к Азиатским играм-2022. Там уже более детально отработаем по каждому виду спорта и выходим на следующие Олимпийские игры», - отметил генсек НОК КР Саламат Эргешов.

Центрально-Азиатские игры — спортивное состязание, проводившееся каждые два года среди атлетов центральноазиатских республик Азии.