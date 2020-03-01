В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента, а также депутатов местных маджлисов.

ЦКВР Таджикистана рассмотрев предоставленные политическими партиями документы, зарегистрировала по единому общереспубликанскому округу списки кандидатов в депутаты от 7 политических партий:

от Аграрной партии Таджикистана – 13 кандидатов,

от Социалистической партии Таджикистана – 5,

от Народно-демократической партии Таджикистана – 26, от Партии экономических реформ Таджикистана – 7,

от Демократической партии Таджикистана – 4,

от Социал-демократической партии Таджикистана – 5,

от Коммунистической партии Таджикистана – 5 кандидатов.

Таким образом, на 22 депутатских кресла по единому общереспубликанскому округу претендуют 65 кандидатов.

Свою кандидатуру в депутаты маджлиса города Душанбе выдвинул старший сын президента Таджикистана, мэр столицы Рустами Эмомали.

В парламент Таджикистана попадут 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов, и 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.

27 марта пройдут выборы в верхнюю палату парламента, а осенью текущего года состоятся президентские выборы.



