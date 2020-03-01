Коронавирус. Статистика на 1 марта

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения коронавируса COVID-19 как «очень высокий». В организации отметили, что вызываемая вирусом тяжелая пневмония обладает признаками пандемии, но пока ситуация не достигла такого уровня.

Число зараженных во всем мире составило 85, 956. Выздоровели - 41, 958. Летальных исходов - 2,980.

В Китае 79,824 зараженных и 2, 870 погибших.

За сутки зафиксировано 1318 новых случаев заражения коронавирусом за пределами КНР.

Второй после Китая страной по количеству заболевших является Южная Корея - 3 526, летальных исходов 17.

В Италии выявлено 1128 случаев заболевания (по данным властей, 29 человек скончались), а в Иране — 593 заражены (43 человека умерли).

В Японии (+круизный лайнер Diamond Princess) 947 зараженных и 11 погибших.

29 февраля первую смерть от коронавируса зафиксировали в США — умерла жительница штата Вашингтон. По словам президента Дональда Трампа, ранее ее отнесли к числу «пациентов с факторами высокого риска».

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Армении, Ирландии и Люксмбурге.