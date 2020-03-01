Президент Таджикистана проголосовал на парламентских выборах

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон проголосовал на участке №15 в избирательном округе №2 района Исмоили Сомони столицы. В этом участке зарегистрировано всего 1260 избирателей, из которых 119 голосуют впервые.

ЦКВР Таджикистана рассмотрев предоставленные политическими партиями документы, зарегистрировала по единому общереспубликанскому округу списки кандидатов в депутаты от 7 политических партий:



от Аграрной партии Таджикистана – 13 кандидатов,



от Социалистической партии Таджикистана – 5,



от Народно-демократической партии Таджикистана – 26, от Партии экономических реформ Таджикистана – 7,



от Демократической партии Таджикистана – 4,



от Социал-демократической партии Таджикистана – 5,



от Коммунистической партии Таджикистана – 5 кандидатов.



Таким образом, на 22 депутатских кресла по единому общереспубликанскому округу претендуют 65 кандидатов.



Свою кандидатуру в депутаты маджлиса города Душанбе выдвинул старший сын президента Таджикистана, мэр столицы Рустами Эмомали.



В парламент Таджикистана попадут 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов, и 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.



27 марта пройдут выборы в верхнюю палату парламента, а осенью текущего года состоятся президентские выборы.