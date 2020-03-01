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  1 марта 2020
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В Алматы и Нур-Султане задерживают участников митинга
Предыстория: В СИЗО Нур-Султана скончался политактивист Дулат Агадил. Митингующие требуют отставки главы МВД Казахстана

CentralAsia (KZ) -  В Алматы и Нур-Султане начались задержания пришедших на антиправительственный митинг.

Как сообщил корреспондент Vласти с места событий, задержаны около десятка человек, в том числе женщина, которая пришла с плакатом погибшего Дулата Агадила.

Площадь в Алматы плотно оцеплена полицией, связь в районе блокируют, отмечает издание.

К настоящему моменту число задержанных в Алматы увеличилось до двух десятков человек. В том числе задержаны журналистка Асель Джанабаева и активистка Даная Калиева.

Между тем в столице у памятника Абая задержаны более 20 человек, несколько из них - у здания ОБСЕ. Участники митинга вышли с плакатами в поддержку Дулата Агадила, выкрикивали лозунги. Перекрыты улицы Бейбитшилик от Сейфуллина до Кенесары и проспект Абая от Ауэзова до Желтоксан. Первый заместитель начальника департамента полиции призывает протестующих расходиться, чтобы избежать задержаний. Но при этом он обещает, что после беседы всех задержанных отпустят.

25 февраля в следственном изоляторе Нур-Султана скончался доставленный накануне гражданин Дулат Агадил 1977 года рождения. Его называли политактивистом.

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