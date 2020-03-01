Узбекистан приостановил полеты в Токио и Рим из-а коронавируса
- Узбекистан, общество
- 14:13, 01 марта 2020
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CentralAsia (UZ) - Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о временном приостановлении регулярных рейсов по направлениям Токио и Рим с 1 марта из-за коронавируса.
На всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу Республики Узбекистан.