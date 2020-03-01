Узбекистан приостановил полеты в Токио и Рим из-а коронавируса

CentralAsia (UZ) - Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила о временном приостановлении регулярных рейсов по направлениям Токио и Рим с 1 марта из-за коронавируса.

На всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу Республики Узбекистан.