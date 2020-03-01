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  1 марта 2020
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США и «Талибан» подписали соглашение о мире и выводе американских войск

CentralAsia (CA) -  Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» Абдулла Гани Барадар 29 февраля в Дохе подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев, передает Reuters.

На церемонии подписания документа присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Майк Помпео, спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Ашраф Гани сообщает, что Афганистан не брал на себя обязательство по освобождению 5 тыс. пленных участников движения «Талибан». По его мнению это нельзя рассматривать как условие и нужно обсуждать.

Войска США вошли в Афганистан после нападений 11 сентября 2001 года. Это самая длительная военная кампания в американской истории.

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