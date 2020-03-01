[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися, - ЦИК РТ

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане выборы депутатов нижней палаты парламента (Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли) признаны состоявшимися. До 15 часов по всей стране 3 млн 703 тысячи 969 человек или 75,1% избирателей приняли участие в выборах. Об этом НИАТ «Ховар» сообщил Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан (ЦКВР) Бахтиёр Худоёрзода».

Выборы считаются состоявшимися в случае явки более 50% избирателей на избирательные участки.

По словам Бахтиёра Худоёрзода, в настоящий момент в ЦКВР не поступило ни одной жалобы.

ЦКВР Таджикистана рассмотрев предоставленные политическими партиями документы, зарегистрировала по единому общереспубликанскому округу списки кандидатов в депутаты от 7 политических партий:

от Аграрной партии Таджикистана – 13 кандидатов,

от Социалистической партии Таджикистана – 5,

от Народно-демократической партии Таджикистана – 26, от Партии экономических реформ Таджикистана – 7,

от Демократической партии Таджикистана – 4,

от Социал-демократической партии Таджикистана – 5,

от Коммунистической партии Таджикистана – 5 кандидатов.

Таким образом, на 22 депутатских кресла по единому общереспубликанскому округу претендуют 65 кандидатов.

Свою кандидатуру в депутаты маджлиса города Душанбе выдвинул старший сын президента Таджикистана, мэр столицы Рустами Эмомали.

В парламент Таджикистана попадут 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов, и 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.

27 марта пройдут выборы в верхнюю палату парламента, а осенью текущего года состоятся президентские выборы.

print
  • Узбекистан приостановил полеты в Токио и Рим из-а коронавируса
  • В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента
  • Президент Таджикистана проголосовал на парламентских выборах



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com