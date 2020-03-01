Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися, - ЦИК РТ

- Таджикистан, политика
- 20:27, 01 марта 2020
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CentralAsia (TJ) - В Таджикистане выборы депутатов нижней палаты парламента (Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли) признаны состоявшимися. До 15 часов по всей стране 3 млн 703 тысячи 969 человек или 75,1% избирателей приняли участие в выборах. Об этом НИАТ «Ховар» сообщил Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан (ЦКВР) Бахтиёр Худоёрзода».
Выборы считаются состоявшимися в случае явки более 50% избирателей на избирательные участки.
По словам Бахтиёра Худоёрзода, в настоящий момент в ЦКВР не поступило ни одной жалобы.
ЦКВР Таджикистана рассмотрев предоставленные политическими партиями документы, зарегистрировала по единому общереспубликанскому округу списки кандидатов в депутаты от 7 политических партий:
от Аграрной партии Таджикистана – 13 кандидатов,
от Социалистической партии Таджикистана – 5,
от Народно-демократической партии Таджикистана – 26, от Партии экономических реформ Таджикистана – 7,
от Демократической партии Таджикистана – 4,
от Социал-демократической партии Таджикистана – 5,
от Коммунистической партии Таджикистана – 5 кандидатов.
Таким образом, на 22 депутатских кресла по единому общереспубликанскому округу претендуют 65 кандидатов.
Свою кандидатуру в депутаты маджлиса города Душанбе выдвинул старший сын президента Таджикистана, мэр столицы Рустами Эмомали.
В парламент Таджикистана попадут 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов, и 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.
27 марта пройдут выборы в верхнюю палату парламента, а осенью текущего года состоятся президентские выборы.