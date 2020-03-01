Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися, - ЦИК РТ

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане выборы депутатов нижней палаты парламента (Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли) признаны состоявшимися. До 15 часов по всей стране 3 млн 703 тысячи 969 человек или 75,1% избирателей приняли участие в выборах. Об этом НИАТ «Ховар» сообщил Председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан (ЦКВР) Бахтиёр Худоёрзода».

Выборы считаются состоявшимися в случае явки более 50% избирателей на избирательные участки.

По словам Бахтиёра Худоёрзода, в настоящий момент в ЦКВР не поступило ни одной жалобы.

ЦКВР Таджикистана рассмотрев предоставленные политическими партиями документы, зарегистрировала по единому общереспубликанскому округу списки кандидатов в депутаты от 7 политических партий:



от Аграрной партии Таджикистана – 13 кандидатов,



от Социалистической партии Таджикистана – 5,



от Народно-демократической партии Таджикистана – 26, от Партии экономических реформ Таджикистана – 7,



от Демократической партии Таджикистана – 4,



от Социал-демократической партии Таджикистана – 5,



от Коммунистической партии Таджикистана – 5 кандидатов.



Таким образом, на 22 депутатских кресла по единому общереспубликанскому округу претендуют 65 кандидатов.



Свою кандидатуру в депутаты маджлиса города Душанбе выдвинул старший сын президента Таджикистана, мэр столицы Рустами Эмомали.



В парламент Таджикистана попадут 63 депутата: 41 - от одномандатных избирательных округов, и 22 - по спискам политических партий Таджикистана по единому республиканскому избирательному округу.



27 марта пройдут выборы в верхнюю палату парламента, а осенью текущего года состоятся президентские выборы.