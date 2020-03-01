Конфликт в Кордае произошел из-за двух криминальных групп, которые пытались установить контроль над контрабандой, - президент Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 марта с рабочей поездкой посетил Кордайский район и рассказал о причинах конфликта в Кордайском районе, передает пресс-служба главы государства.

– Известно, что в районе есть люди, которые активно занимались контрабандой. Участвовать в этом бизнесе хотела и другая группировка. Одним словом, из-за контроля над источниками незаконных доходов возник конфликт между двумя криминальными группами. В результате пострадало много людей, 11 человек погибли. Об этом надо прямо сказать. Теперь перед правоохранительными органами стоит задача наказать в строгом соответствии с законом всех преступников, независимо от них национальности. Без этого мы не сможем навести порядок в стране, – рассказал президент.

Глава государства заявил о том, что все следственные мероприятия должны проводиться в строгом соответствии с законом. Он поручил правоохранительным органам поставить заслон взяточничеству местных чиновников и незаконной трансграничной торговле.

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана произошли массовые беспорядки. По данным МВД, они начались из-за дорожного конфликта, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость. Погибли 11 человек. Из-за поджогов повреждены десятки частных жилых домов, коммерческих объектов и автомобилей.