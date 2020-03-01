В Таиланде зафиксировали первую смерть от коронавируса

CentralAsia (CA) - На территории Таиланда зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Скончался 35-летний гражданин Таиланда. В конце января врачи установили заражение лихорадкой денге, а в начале февраля анализы показали также заражение коронавирусом нового типа.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Таиланде составляет 42 человека.