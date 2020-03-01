В Узбекистане 230 пассажиров из Сеула попали на двухнедельный карантин по коронавирусу, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Более 230 пассажиров чартерного рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии", в том числе 20 граждан России, прибывших из Сеула в Ташкент, помещены на двухнедельный карантин в санатории в городе Чиричик (Ташкентская область) из-за распространения коронавируса в Южной Корее, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель авиаперевозчика.

Узбекистан также принял решение с 1 марта временно приостановить авиасообщение с Южной Кореей и Италией из-за активного распространения нового типа коронавируса в этих странах.