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  2 марта 2020
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В Узбекистане 230 пассажиров из Сеула попали на двухнедельный карантин по коронавирусу, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Более 230 пассажиров чартерного рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии", в том числе 20 граждан России, прибывших из Сеула в Ташкент, помещены на двухнедельный карантин в санатории в городе Чиричик (Ташкентская область) из-за распространения коронавируса в Южной Корее, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель авиаперевозчика.

Узбекистан также принял решение с 1 марта временно приостановить авиасообщение с Южной Кореей и Италией из-за активного распространения нового типа коронавируса в этих странах.

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  • В Узбекистане 230 пассажиров из Сеула попали на двухнедельный карантин по коронавирусу, - СМИ
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