АБР поддержит производство овощей в Монголии (фото)

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) поддержит производство овощей в Монголии и поможет модернизировать государственные ирригационные сети страны. В рамках этой инициативы АБР одобрил кредит в размере 40 миллионов долларов США для поддержки обоих проектов.

Монголия оценивает проект в 46,25 миллиона долларов. АБР согласился предоставить льготный кредит в размере 25,3 млн долларов США и обычный кредит в размере 14,7 млн долларов США. Правительство Монголии внесет 4,25 млн. долларов для покрытия стоимости проекта.

Старший экономист АБР по природным ресурсам Ян Хинричс сказал: «Проект будет способствовать увеличению доходов и созданию рабочих мест в сельской местности. Это будет достигнуто путем диверсификации традиционных малоценных зерновых культур в ценные овощи».

Монголия будет использовать кредит для установки устойчивой к климату ирригационной инфраструктуры, которая улучшит устойчивость систем сельскохозяйственного производства, а также укрепит технический, институциональный и управленческий потенциал и координацию.

Модернизация проекта приведет к адаптации новых ирригационных технологий в холодных регионах, летних и зимних теплицах. Она также будет оснащена новой системой управления активами с технологией дистанционного зондирования, которая поможет в выявлении и быстром решении проблем, связанных с ирригацией.

АБР будет управлять грантом софинансирования в размере 2 млн. Долларов США, предоставляемым Японским фондом сокращения бедности (Japan Fund for Poverty ReductionJFPR), поддерживаемым правительством Японии, который поддерживает проекты в Монголии.

Монголия ожидает, что 3 458 домохозяйств, включая 1 041 семьи с низким доходом, получат кредит, предоставленный АБР.