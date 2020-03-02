Узбекистан и Казахстан запускают регулярные автобусные рейсы «Фергана-Алматы»

CentralAsia (UZ) - Узбекистан и Казахстан в целях создания дополнительных удобств для пассажиров, путешествующих из Ферганской долины в РК, запускают регулярные автобусные рейсы по маршруту «Фергана-Алматы». Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РУз.

Данный рейс будет запущен с 4 марта. Общая протяженность маршрута составляет 1202 км, а время в пути – 22 часа 20 минут. Автобусы будут начинать свой путь в 11:00 с автостанции Ферганы. Сообщается, что билеты можно приобрести на автостанции Ферганы и автовокзале «Сайран» в Алматы.

Данный рейс будет обслуживаться предприятиями Uzautotrans Service и «Тулпар-Байконыр».

Напомним, что автобусное сообщение между странами отсутствовало с середины 90-х годов прошлого века. Однако в начале января 2018 года Узбекистан и Казахстан вновь запустили прямое международное автобусное сообщение по маршруту «Ташкент-Шымкент», а в апреле – по маршруту «Ташкент-Алматы».

В марте 2019 года было запущено регулярное автобусное сообщение Ташкент-Астана-Ташкент. В апреле прошлого года было открыто автобусное сообщение между Туркестаном и Самаркандом.

А с 22 июля 2019 года ООО «Узавтотранс Сервис» открыло регулярное автобусное сообщение из Ташкента в город Кызылорда в Казахстане.