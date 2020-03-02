Минздрав Казахстана опроверг информацию о прибывших 150 казахстанцах из Южной Кореи

CentralAsia (KZ) - В Министерстве здравоохранения Казахстана прокомментировали информацию о 150 казахстанцах, прибывших из Южной Кореи.

- В Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию нет. Информация о 150 прибывших гражданах Казахстана из Южной Кореи в Жамбылскую область не соответствует действительности, - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в Жамбылской области принимаются все меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, обеспечена готовность медицинских организаций, проводится ежедневный мониторинг за прибывающими из-за рубежа лицами.