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  2 марта 2020
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Сборная Монголии по хоккею с мячом разгромила команду Словакии со счетом 4:0 (фото)

CentralAsia (MNG) -  Сборная Монголии разгромили сборную Словакии на чемпионате мира по хоккею с мячом в России.

В российском городе Иркутске начался чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 на стадионе «Труд». Сборная Монголии дважды одержала победу в первый день чемпионата мира в РФ.

Первый день этого чемпионата, 1 марта, монголов ждали две игры. Первый опоненты были из самого жаркого континента – Африки, и сомалийцы. Монгольские хоккеисты легко обыграли их с внушительным со счётом 10:0.

Что касается команды Сомали, то она участвует в чемпионатах мира по бенди с 2014 года. Состоит она не из жителей жаркой африканской страны, а из тех сомалийцев, что уехали из родной Африки и являются гражданами Швеции.

В самом поздним матче первого дня ЧМ по хоккею с мячом текущего года наша команда должна была встречаться лицом к лицу со сборной Словакии.

А перед встречей с монголами, словаки нанесли латвийцам крупное поражение со счётом 4:0.

Матч Монголия - Словакия выдался достаточно напряженным, обе команды показывали равную игру. Но все-таки счет на 9 минуте открыли монголы: капитан команды Тамир Ганболд реализовал пенальти.

Второй гол в этом матче вновь оказался на счету Монголии. После удаления двух словацких игроков, Шинэбаяр Цогтоо легко обошел защитников соперника и удвоил преимущество своей команды. После этого монголы вошли во вкус и начали чаще атаковать ворота словаков. Результатом стали еще два забитых мяча, автором которых стал Мөнгөнхуяг Даваадорж. Итоговый счет - 4:0 в пользу сборной Монголии, передала «Комсомольская Правда».

Состав команда Словакии:

1 Чалади Ричард вр. 33 Словакия «Сеница» Сеница
2 Кнопп Михал вр. 15 Словакия «НАСЕ» Тренчанске Теплице
4 Корпаш Мариан защ. 34 Словакия «НАСЕ» Тренчанске Теплице
7 Лукшо Кристиан защ. 19 Словакия «Сеница» Сеница
12 Шанко Оливер защ. 21 Словакия «НАСЕ» Тренчанске Теплице
13 Волко Бранислав защ. 19 Словакия «Сеница» Сеница
14 Волко Андрей защ. 16 Словакия «Сеница» Сеница
8 Кридл Габриэль п/з 21 Словакия «Скалица Бенди» Скалица
9 Игловски Дамиан п/з 20 Словакия «Сеница» Сеница
10 Кридл Мирослав п/з 34 Словакия «Скалица Бенди» Скалица
11 Бенеш Петер п/з 34 Швеция «Вестанфорс ИФ» Фагерста
16 Коваловски Николас п/з 26 Словакия «Скалица Бенди» Скалица
3 Опавски Станислав нап. 30 Словакия «Скалица Бенди» Скалица
6 Вепу Лукаш нап. 34 Словакия «НАСЕ» Тренчанске Теплице
15 Янач Петер нап. 27 Словакия «Скалица Бенди» Скалица
17 Грелл Мартин нап. 21 Словакия «Сеница» Сеница.

Состав команды Монголии:

1 Мөнхболд Баярсайхан вр. 31
20 Ганхолбоо Борхуу вр. 25
2 Бодьхуу Лхагвасурэн защ. 21
3 Батгэрэл Зоригт защ. 32
4 Батбаясгалан Баатар защ. 21
13 Эрдэнэсух Болд защ. 24
18 Энхбат Батбаатар защ. 17
5 Ганбаатар Мунхтулга п/з 19
6 Бат-Эрдэнэ Нямсурэн п/з 36
7 Нямдаваа Уртнасан п/з 18
9 Галсанбаяр Батжаргал п/з 20
11 Шинэбаяр Цогтоо п/з 25
12 Энх-Амгалан Эрдэнэжав п/з 29
15 Мөнгөнхуяг Даваадорж п/з 32
21 Тамир Ганболд Баясгалан п/з 34
8 Болдбаяр Баяжих нап. 30
14 Баярсайхан Жаргалсайхан нап. 33
17 Алтангэрэл Ичинноров нап. 35

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