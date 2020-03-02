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  2 марта 2020
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Коронавирус. Статистика на 2 марта
Предыстория: Коронавирус. Статистика на 1 марта

CentralAsia (CA) -  Количество выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 за пределами Китая превысило отметку в 7 тыс. человек. Об этом говорится в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За последние сутки в Китае было выявлено 202 новых заразившихся вирусом (всего - 80, 026), а число выздоровевших превысило 2,8 тыс. человек. Новыми жертвами вируса стали 42 пациента (всего - 2,912). Число новых случаев коронавируса в КНР за сутки оказалось самым низким за последние 40 дней.

Коронавирус распространился уже на 58 стран, 5 новых за сутки — Монако, Азербайджан, Эквадор, Катар и Ирландия.

пять новых за сутки — Монако, Азербайджан, Эквадор, Катар и Ирландия

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5c2d039a7947c36870aaa5
Коронавирус распространился уже на 58 стран,
/5e5c55439a7947cede6b0477?from=from_main

Больше всего новых заболевших в Южной Корее — 586 человек за последние сутки. На втором месте Италия с 240 новыми случаями, на третьем — Иран (205 подтвержденных заразившихся за сутки).

Больше всего новых заболевших в Южной Корее — 586 человек за последние сутки. На втором месте Италия с 240 новыми случаями, на третьем — Иран (205 подтвержденных заразившихся за сутки).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5c2d039a7947c36870aaa5
Второй после Китая страной по количеству заболевших является Южная Корея - 4 212, летальных исходов 22.

В Италии выявлено 1694 случаев заболевания (по данным властей, 34 человек скончались), а в Иране — 978 заражены (54 человека умерли).

В Японии (+круизный лайнер Diamond Princess) 961 зараженных и 12 погибших.

Вторая смерть от коронавируса в США. В Мексике – 5-й случай, в Израиле – еще 3, в Эквадоре – еще 5.

В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 129.

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