Коронавирус. Статистика на 2 марта

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- 10:09, 02 марта 2020
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|Предыстория: Коронавирус. Статистика на 1 марта
CentralAsia (CA) - Количество выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19 за пределами Китая превысило отметку в 7 тыс. человек. Об этом говорится в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
За последние сутки в Китае было выявлено 202 новых заразившихся вирусом (всего - 80, 026), а число выздоровевших превысило 2,8 тыс. человек. Новыми жертвами вируса стали 42 пациента (всего - 2,912). Число новых случаев коронавируса в КНР за сутки оказалось самым низким за последние 40 дней.
Коронавирус распространился уже на 58 стран, 5 новых за сутки — Монако, Азербайджан, Эквадор, Катар и Ирландия.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5c2d039a7947c36870aaa5
/5e5c55439a7947cede6b0477?from=from_main
Больше всего новых заболевших в Южной Корее — 586 человек за последние сутки. На втором месте Италия с 240 новыми случаями, на третьем — Иран (205 подтвержденных заразившихся за сутки).
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5c2d039a7947c36870aaa5
В Италии выявлено 1694 случаев заболевания (по данным властей, 34 человек скончались), а в Иране — 978 заражены (54 человека умерли).
В Японии (+круизный лайнер Diamond Princess) 961 зараженных и 12 погибших.
Вторая смерть от коронавируса в США. В Мексике – 5-й случай, в Израиле – еще 3, в Эквадоре – еще 5.
В Германии число подтвержденных случаев коронавируса выросло до 129.