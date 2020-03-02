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  2 марта 2020
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Прибывающих в Узбекистан из Южной Кореи пассажиров поместят на карантин

CentralAsia (UZ) -  В целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса COVID-19 на территории Узбекистана Министерство транспорта официально уведомило авиационные власти и компании Республики Корея о введении с 1 марта 2020 года временных ограничительных мер в авиасообщении между двумя странами.

Количество авиарейсов сокращается до 1 рейса в неделю. Прибывающие в Узбекистан из Южной Кореи пассажиры по прилёту будут находиться в карантине на течение 14 дней, сообщило 1 марта МИД республики.

По мере стабилизации ситуации с распространением коронавируса будет восстановлено количество авиарейсов между двумя странами.

МИД напоминает, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Республики Корея, где в течение последних дней наблюдается осложнение ситуации с распространением коронавируса, могут в необходимых случаях обратиться в узбекское посольство.

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