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  2 марта 2020
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Распространение коронавируса улучшило экологическую ситуацию в Китае
Предыстория: Коронавирус. Статистика на 2 марта

CentralAsia (CA) -  Спутниковые снимки территории Китая показали, что с начала эпидемии коронавируса в этой стране понизился уровень загрязнения воздуха.

В NASA объясняют это тем как минимум падением производства, вызванным коронавирусом. Многие фабрики в Китае закрываются, чтобы остановить распространение вируса и исключить заражение рабочих.

Снимки показывают, что в 2020 году концентрация двуокиси азота заметно снизилась. Сначала падение содержания этого ядовитого газа в атмосфере было зафиксировано в районе Уханя - города, из которого и начал распространяться вирус COVID-19.

Screenshot_2020-03-02 Airborne Nitrogen Dioxide Plummets Over China(1)

В NASA отмечают, что впервые в своей практике видят такое резкое изменение, связанное с конкретным событием. Ранее падение концентрации двуокиси азота наблюдалось во время экономического кризиса 2008 года, но тогда снижение происходило постепенно, а не резко, как сейчас.

За последние сутки в Китае было выявлено 202 новых заразившихся вирусом (всего - 80, 026), а число выздоровевших превысило 2,8 тыс. человек. Новыми жертвами вируса стали 42 пациента (всего - 2,912). Число новых случаев коронавируса в КНР за сутки оказалось самым низким за последние 40 дней.

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