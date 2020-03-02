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  2 марта 2020
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80 человек были задержаны в Казахстане за участие в митинге 1 марта
Предыстория: В Алматы и Нур-Султане задерживают участников митинга

CentralAsia (KZ) -  В кулуарах после заседания правительства Казахстана глава МВД Ерлан Тургумбаев сообщил журналистам, что 1 марта за участие в митинге были задержаны 80 человек.

- Несмотря на неоднократное предупреждение генеральной прокуратуры, 1 марта часть граждан пыталась организовать проведение несанкционированных митингов в тех местах, которые были анонсированы запрещенной экстремистской организацией, - рассказал министр.

По его словам, полиция приняла меры по пресечению нарушения общественного порядка.

- Около 80 граждан было доставлено в органы внутренних дел, органы полиции. После профилактики практически все отпущены. 4 человека были привлечены к административной ответственности. Из них – 1 к штрафу, 3 – к административному аресту. Из них 2 – за сопротивление сотрудникам полиции, один – за организацию проведения несанкционированного митинга, - уточнил Тургумбаев.

Министр отметил, что больше трех часов никого не задерживали.

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