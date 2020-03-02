Монгольские дипломатические миссии работают в режиме повышенной готовности

CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел Монголии уделяет особое внимание регистрации более 190 тысяч монголов, проживающих примерно в 80 странах мира, дает им рекомендации по профилактике коронавируса и поддерживает с ними тесную связь.
Дипломатические представительства Монголии в Китае, Южной Корее, Японии, Италии и России, в частности, находятся в состоянии повышенной готовности и получают указания от Министерства иностранных дел.
В 76 странах мира проживают почти 200 тыс. монголов. (данные за 2019 год):
KOR ?? 46600
USA ?? 30000
JAP ?? 14000
CHN ?? 10082
CZE ?? 9369
KAZ ?? 8000
SWE ?? 7755
FRA ?? 7600
AUS ?? 6500
GER ?? 6045
CAN ?? 5000
UK ?? 5000
TUR ?? 5000
RUS ?? 3560
AUT ?? 2580
Около 50 тысяч монголов в настоящее время проживают в европейских странах, 48 тысяч в Южной Корее и 14 тысяч в Японии. 6200 граждан забронировали билеты для возвращения в Монголию в ближайшем будущем после отмены приостановки рейсов в Южную Корею и из нее, и около 500 человек вылетят из Токио в Улан-Батор, когда закончится приостановка авиаперевозок в Японию и из Японии.
В ответ на официальный запрос посольства Монголии в Токио Япония поручила иммиграционным департаментам своих 47 префектур продлить визы граждан Монголии на 15-30 дней.