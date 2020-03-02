Монгольские дипломатические миссии работают в режиме повышенной готовности

CentralAsia (MNG) - Министерство иностранных дел Монголии уделяет особое внимание регистрации более 190 тысяч монголов, проживающих примерно в 80 странах мира, дает им рекомендации по профилактике коронавируса и поддерживает с ними тесную связь.

Дипломатические представительства Монголии в Китае, Южной Корее, Японии, Италии и России, в частности, находятся в состоянии повышенной готовности и получают указания от Министерства иностранных дел.

В 76 странах мира проживают почти 200 тыс. монголов. (данные за 2019 год):

KOR ?? 46600

USA ?? 30000

JAP ?? 14000

CHN ?? 10082

CZE ?? 9369

KAZ ?? 8000

SWE ?? 7755

FRA ?? 7600

AUS ?? 6500

GER ?? 6045

CAN ?? 5000

UK ?? 5000

TUR ?? 5000

RUS ?? 3560

AUT ?? 2580

Около 50 тысяч монголов в настоящее время проживают в европейских странах, 48 тысяч в Южной Корее и 14 тысяч в Японии. 6200 граждан забронировали билеты для возвращения в Монголию в ближайшем будущем после отмены приостановки рейсов в Южную Корею и из нее, и около 500 человек вылетят из Токио в Улан-Батор, когда закончится приостановка авиаперевозок в Японию и из Японии.

В ответ на официальный запрос посольства Монголии в Токио Япония поручила иммиграционным департаментам своих 47 префектур продлить визы граждан Монголии на 15-30 дней.