«Куктош» впервые в своей истории выиграл Кубок Федерации футбола Таджикистана

CentralAsia (KZ) - Футбольный клуб «Куктош» впервые в своей истории выиграл Кубок Федерации футбола Таджикистана. В финальном матче подопечные Рахматулло Фузайлова переиграли кулябский «Равшан» со счетом 2:1, сообщает пресс-служба ФФТ.



Решающий матч Кубка Федерации-2020, прошедший сегодня, 1 марта, на Центральном стадионе Душанбе, собрал 5200 зрителей. Победу команде из района Рудаки принесли точные удары Мухсина Абдугаффорова и Мухиддина Одилова.

В матче за третье место «Душанбе-83» одержал волевую победу над ЦСКА – 3:2 и стал обладателем бронзовых наград Кубка ФФТ-2020.

На церемонии награждения победителям и призерам были вручены медали соответствующих степеней. Лучший игроком финала был признан узбекский легионер «Куктоша» Мухиддин Одилов. Кубок Федерации-2020 победителю вручил вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов.