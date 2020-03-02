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  2 марта 2020
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В Улан-Баторе планируется скорое начало строительства канатной дороги

CentralAsia (MNG) -  В Улан-Баторе прошло совещание рабочей группы по изучению и подготовке проекта по внедрению канатной дороги на общественном транспорте в столице, который будет реализован на льготных условиях правительством Франции.

Совещание прошло во главе с руководителем столичного проекта по дорогам и транспорту Б. Отгонсухом, в нем приняли участие начальник отдела управления проектами и программами столичной администрации Б. Пурэвжав, специалист по управлению проектами Б.Золзаяа, начальник Центра управления движением столицы Д. Одбаяр, начальник отдела регулирования и контроля дорожного движения Х.Молор-Эрдэнэ и заместитель начальника управления капитального транспорта М.Мөнхбаяр и другие соответствующие должностные лица.

«Соглашение о займе по проекту будет объявлено на заседании правительства на следующей неделе. При поддержке заседании министр финансов и посол из Республики Франции в Монголии подпишут Соглашение о займе. Poma Group будет действовать в соответствии с планом в качестве инженерно-технических работ. Планы релиза и освобождения земли в трассе будут составлены в ближайшее время», - рассказал Б. Отгонсух, руководитель проекта по дорогам и транспорту.

Кроме того, должностным лицам поручается своевременно предоставлять информацию в соответствии с графиком, что уточнить точные сроки для таких мероприятий, как сертификация земли, время прибытия инженеров и технических специалистов Poma Group и время проведения подробных исследований.

Соответствующие специалисты предоставили геологоразведочные работы на подготовительном маршруте по канатной дороги, утверждение рабочих чертежей, бурение каждые 200 метров и проведение почвенных исследований.

Канатная дорога — вид транспорта для перемещения пассажиров и грузов, в котором для перемещения вагонов, вагонеток, кабин или кресел служит тяговый или несуще-тяговый канат (трос), протянутый между опорами таким образом, что вагоны (кабины-гондолы, кресла, вагонетки) не касаются земли. Если проект будет успешно реализован, то с 2021 года жители и гости Улан-Батора смогут в буквальном смысле слова летать над городом.

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