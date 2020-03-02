Японские эксперты рекомендуют избегать закрытых пространств, чтобы избежать заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - Группа экспертов при Министерстве здравоохранения Японии говорит, что большая часть случаев инфицирования коронавирусом распространялась в замкнутых пространствах, где наблюдается застоявшийся воздух, передает NHK.



По словам экспертов, распространение нового коронавируса можно сдержать, избегая собрания людей в небольших закрытых пространствах.

Доклад был составлен группой исследователей, созданной Министерством здравоохранения в качестве оперативной группы по предотвращению кластеров коронавирусной инфекции.

Эксперты детально проанализировали 110 человек, инфицированных вирусом в Японии, включая 10 случаев группового заражения 26 февраля.

Члены группы обнаружили, что 83 человека или 75,4% на время проведения обследования не заразили ни одного человека. При этом подтвердилось, что примерно половина из 27 оставшихся пациентов заразили по одному человеку.