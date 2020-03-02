Президент Туркменистана уволил замминистра торговли за недостатки в работе

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана уволил замминистра торговли за недостатки в работе.

- Постановлением Президента Туркменистана Маммедов Карар Непесович освобожден от должности заместителя министра торговли и внешнеэкономических связей за серьезные недостатки, допущенные в работе, - говорится в официальном сообщении.

Маммедов был назначен замминистра торговли в июне 2018 года.