Президент Туркменистана уволил замминистра торговли за недостатки в работе
- Туркменистан, политика
- 10:54, 02 марта 2020
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана уволил замминистра торговли за недостатки в работе.
- Постановлением Президента Туркменистана Маммедов Карар Непесович освобожден от должности заместителя министра торговли и внешнеэкономических связей за серьезные недостатки, допущенные в работе, - говорится в официальном сообщении.
Маммедов был назначен замминистра торговли в июне 2018 года.