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  2 марта 2020
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Президент Туркменистана уволил замминистра торговли за недостатки в работе

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана уволил замминистра торговли за недостатки в работе.

- Постановлением Президента Туркменистана Маммедов Карар Непесович освобожден от должности заместителя министра торговли и внешнеэкономических связей за серьезные недостатки, допущенные в работе, - говорится в официальном сообщении.

Маммедов был назначен замминистра торговли в июне 2018 года.

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