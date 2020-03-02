В Узбекистане прохожие атаковали гулявших голышом мужчин (видео)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане двое мужчин прошли голышом по улице. Как сообщают местные СМИ, кадры сделаны в городе Самарканд.

По данным изданий, мужчины прошлись по городу нагишом ради 5 млн сумов (около 530 долларов США). Идя по улице, они собрали массу нелицеприятных комментариев от местных водителей. Когда мужчины уже сели в такси, недовольные происходящим горожане атаковали машину.

Отмечается, что досталось в том числе и таксисту, который хотел увезти мужчин.