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  2 марта 2020
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В Узбекистане прохожие атаковали гулявших голышом мужчин (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане двое мужчин прошли голышом по улице. Как сообщают местные СМИ, кадры сделаны в городе Самарканд.

По данным изданий, мужчины прошлись по городу нагишом ради 5 млн сумов (около 530 долларов США). Идя по улице, они собрали массу нелицеприятных комментариев от местных водителей. Когда мужчины уже сели в такси, недовольные происходящим горожане атаковали машину.

Отмечается, что досталось в том числе и таксисту, который хотел увезти мужчин.

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