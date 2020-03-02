В Туркменистане дефицит продуктов объяснили коронавирусом - СМИ

CentralAsia (TM) - В конце февраля в этрапах (районах) Туркменистана представители администраций провели встречи с местными старейшинами, на которых попытались объяснить «временный» дефицит продуктов и призывали не верить «лживым» публикациям зарубежных СМИ.

От местного населения на встречи были приглашены главы сельхозобъединений и старейшины, в числе которых были и те, кто неделю назад встречал президента и принимал участие в открытии новой мечети в Туркменабате. Очевидно, администрация рассчитывает на то, что жители сел прислушаются к авторитету этих людей, передают "Хроники Туркменистана".

Главы этрапов, а в некоторых районах их заместители, рассказали о том, что из-за распространения коронавируса, Туркменистан, как и многие другие страны мира, столкнулся с «временными» экономическими трудностями и дефицитом продуктов. По словам представителей администрации, правительство в Ашхабаде уже усиленно работает над решением этой проблемы и ведет переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном о поставках в Туркменистан лука, а картофель планируется импортировать из России.

Чиновники пообещали, что скоро поставки наладятся и дефицит будет преодолен, однако хотя бы примерных сроков, когда это произойдет, назвать не смогли.

Представители правоохранительных органов, также присутствовавшие на собраниях, в свою очередь, призвали жителей не обращать внимания на сообщения некоторых зарубежных СМИ и публикации в социальных сетях, в которых содержится «лживая, клеветническая информация, порочащая страну». Тех, кто будет распространять подобные сведения и «сеять панику», обещали привлечь к «строгой ответственности». Присутствовавших призвали незамедлительно передавать в правоохранительные органы сведения о людях, которые распространяют негативные слухи.

По мнению одного из участников собрания, чиновники пытались успокоить людей, однако эффект получился обратным – люди мало задавали конкретных вопросов и больше высказывали свое возмущение, в особенности нехваткой муки и хлеба.

В итоге заместитель хякима остановил участников и эмоционально заявил, что не следует сейчас пытаться заработать, воспользовавшись ситуацией и нести все продукты на продажу на базар.

– Приберегите продукты для себя, а лучше сажайте больше пшеницы, картошки и других овощей. Возможно, в ближайшее время нормы реализации муки и хлеба придется немного сократить. Но это временно…, – заявил замхякима.