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  2 марта 2020
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Глава МИД Узбекистана встретился с главой представительства Движения «Талибан» в Катаре

CentralAsia (UZ) -  28 февраля текущего года прибывшая в Доху с рабочим визитом делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым встретилась с главой политического офиса Движения «Талибан» в Катаре муллой Бародаром Ахундом.

В ходе встречи обсуждены вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане в целях установления в стране устойчивого и долгосрочного мира, сообщил МИД.

Мулла Бародар выразил искреннюю признательность президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за постоянное внимание к проблемам Афганистана. Он признал, что благодаря усилиям Узбекистана афганский конфликт вновь оказался в центре внимания мирового сообщества.

Глава политического офиса Движения «Талибан» подчеркнул, что Узбекистан всегда был и остается самым надежным другом афганского народа, несмотря на сложные перипетии истории, что особенно четко проявилось в нынешнее время, когда Афганистан как никогда остро нуждается в мире и экономической помощи.

При этом мулла Бародар особо отметил усилия Узбекистана по запуску мирного политического процесса в Афганистане, реализации в стране различных экономических проектов, основная цель которых – благополучие и прогресс афганского народа, процветание Афганистана как мирного и стабильного государства.

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