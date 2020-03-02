В Монголии запретили публичные мероприятия по случаю Наурыза, международного женского дня и дня защитника отечества

CentralAsia (MNG) - 1 марта на очередном заседании Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение открыть движения межгосударственных, междугородних пассажирских, железнодорожных и местных регулярных рейсов и частных транспортных средств с 6.00 часов 3 марта. При этом временно отменены авиарейсы между Улан-Батором-Улан-Удэ и Улан-Батором-Иркутском с 2 по 11 марта.

Также были указаны предписания для граждан, правительственных и неправительственных организаций и бизнес-структур не проводить массовые мероприятия по случаю Международного женского дня, Монгольского военного дня или Дня защитников Отечества (18 марта) и праздника Наурыз в связи с переходом к усиленной готовности к защите от стихийных бедствий и чрезвычайным ситуациям (кооронавирус).

Со 2 марта по 30 марта граждане Монголии, прибывшие из Республики Корея, Японии, Ирана и Италии, путешествующие по территории Российской Федерации, могут пользоваться только воздушным маршрутом «Буянт-Ухаа», если пересечь государственную границу через железную дорогу КПП, «Сухбаатар-Наушки» и если на автомобиле через КПП «Алтанбулаг-Кяхта».