Миссия ШОС признала парламентские выборы в Таджикистане демократичными

CentralAsia (TJ) - Наблюдатели от стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, назвали выборы в нижнюю палату парламента Таджикистана прозрачными и демократичными, передает Азия-Плюс.



Выступая сегодня на брифинге для журналистов глава миссии наблюдателей от ШОС, заместитель Генсека организации Нурлан Аккошкаров заявил, что выборы в Таджикистане стали важным шагом в развитии демократии в стране.

Он заявил, что созданные Таджикистаном условия для избирателей, кандидатов в депутаты, политических партий, а также международных наблюдателей свидетельствуют о том, что руководство страны стремилось обеспечить максимальную открытость, прозрачность и демократичность состоявшихся выборов.

- Выборы соответствовали требованиям избирательного законодательства республики и принятым страной международным обязательствам, - добавил Аккошкаров.

1 марта в Таджикистане прошли выборы в нижнюю палату парламента республики, а также местные маджлиси.

В выборах участвовали семь политических сил: правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии.

По результатам выборов будут избраны 63 депутата, из которых 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 депутата - по общереспубликанскому округу.

ЦИК Таджикистана на основе документов, предоставленных из 41 одномандатных округов, объявит результаты выборов 2 марта после полудня в зале Центра стратегических исследований. Согласно нормам законодательства страны, окончательные итоги выборов должны быть подведены не позднее 10 дней после их проведения.

Центризбирком республики заявляет, что выборы прошли открыто и прозрачно, ни одного нарушения закона не было выявлено.