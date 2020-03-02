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  2 марта 2020
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Узбекистан с 1 марта прекратил авиасообщение с Ираном и Афганистаном

CentralAsia (UZ) -  Министерство транспорта Узбекистана уведомило авиационные власти и компании Афганистана и Ирана о временном прекращении авиасообщения с этими государствами с 1 марта текущего года.

Как сообщила пресс-служба МИДа, данное решение принято в целях предотвращения проникновения и распространения коронавируса COVID-19 на территории Узбекистана.

Узбекская сторона подтвердила гарантии о восстановлении нынешних слотов авиакомпаний этих стран по мере стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Гражданам Узбекистана рекомендуется до улучшения обстановки в Афганистане, Иране и Италии воздержаться от поездок в эти и другие страны, где наблюдается осложнение ситуации в связи с коронавирусом.

«Планирующим выехать в служебных, туристических и иных целях за рубеж согражданам необходимо перед поездкой тщательно взвесить риски для здоровья, изучить эпидемиологическую обстановку в стране и при посещении строго придерживаться правил личной гигиены, воздерживаться от участия общественных мероприятиях, в местах скопления людей предпринимать все меры предосторожности», — отмечается в более раннем сообщении МИДа.

Ранее сообщалось о введении с 1 марта ограничительных мер в авиасообщении с Южной Кореей и Италией.

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